Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпионка России: будет интересно наблюдать за борьбой учениц Тутберидзе и Плющенко

Тренер Гербольдт: Жилина навяжет борьбу Петросян, она на это способна

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт, также выступавшая в парном катании с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлениями о предстоящем этапе Гран-при России, где в женском одиночном катании за медали поборются ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина и Аделия Петросян, которая занимается в группе Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что навязать борьбу Вероника Аделии сможет, она на это способна. Я думаю, что за этим будет интересно наблюдать. Вы знаете, сезон только начинается, и о том, кого можно назвать главными соперницами, можно будет говорить где-то в середине сезона, потому что некоторые и на контрольных прокатах выступали не в полную силу, они набирают форму, обороты. Поговорим об этом ближе к чемпионату России», — заявила Гербольдт.

Также она заявила, что считает фаворитом в мужском одиночном катании Марка Кондратюка, но отметила, что произойти может всякое.

«Он выглядит лидером в этом составе, но спорт есть спорт, и всегда остается место чему-то интересному. Но то, что я видела на контрольных прокатах и тренировках — Марк в хорошей форме. Я думаю, что будут хорошие прокаты», — заключила тренер.

Этап Гран-при России в Омске пройдет с 21 по 22 октября.

Ранее Гербольдт рассказала, в чем чемпионка Европы Косторная проигрывает соперникам.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий