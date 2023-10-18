Чемпионка России: будет интересно наблюдать за борьбой учениц Тутберидзе и Плющенко

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт, также выступавшая в парном катании с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлениями о предстоящем этапе Гран-при России, где в женском одиночном катании за медали поборются ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина и Аделия Петросян, которая занимается в группе Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что навязать борьбу Вероника Аделии сможет, она на это способна. Я думаю, что за этим будет интересно наблюдать. Вы знаете, сезон только начинается, и о том, кого можно назвать главными соперницами, можно будет говорить где-то в середине сезона, потому что некоторые и на контрольных прокатах выступали не в полную силу, они набирают форму, обороты. Поговорим об этом ближе к чемпионату России», — заявила Гербольдт.

Также она заявила, что считает фаворитом в мужском одиночном катании Марка Кондратюка, но отметила, что произойти может всякое.

«Он выглядит лидером в этом составе, но спорт есть спорт, и всегда остается место чему-то интересному. Но то, что я видела на контрольных прокатах и тренировках — Марк в хорошей форме. Я думаю, что будут хорошие прокаты», — заключила тренер.

Этап Гран-при России в Омске пройдет с 21 по 22 октября.

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