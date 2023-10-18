Стало известно, что сыграет против Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Боец ММА Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что замена соперника для российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева на турнире промоушена под номером 294 сыграет против него.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Его заменил представитель Австралии Александр Волкановски.

«Зная Волкановски, зная эту замену, зная то, как Волкановски дрался с Махачевым, эта замена играет против российского бойца. Иногда бывают замены положительные, когда мы готовимся к сильному бойцу, а он травмируется, и дают среднего. Это бой, здесь может быть все. Мне кажется, что бой будет в одностороннем порядке — либо в одну сторону, либо в другую. Либо Махачев сделает всю работу над ошибками, и сейчас будет контролировать все так, что Волкановски не сможет противопоставить ничего, либо это Волкановски полностью прочитал Махачева, знает, как с ним работать, не даст ему никуда проходить, будет на «ударке» его разбирать. Здесь такой бой, что вообще не знаешь, кто выиграет и как выиграет. Все будет понятно в первом раунде», — заявил Тарасов.

Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановски возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев объяснил, почему позволяет Хабибу жесткое общение с собой.