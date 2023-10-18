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Австралийца Волкановски назвали самым опасным соперником для россиянина Махачева

Боец Тарасов заявил, что Махачева ждет тяжелый бой с Волкановски на UFC 294

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ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец ММА Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка между российским бойцом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева против представителя Австралии Александра Волкановски, выразив мнение, что на сегодняшний момент для Махачева нет более опасного соперника, чем Волкановски.

«На самом деле, я жду очень серьезный бой. Все говорят, что Волкановски выходит под давлением, но нет ничего опаснее человека, который выходит под таким давлением. Махачев все время готовился к другому сопернику, который снялся. Сейчас для него это эмоциональная нагрузка, да и последний бой, который Махачев выиграл, был непростым. А Волкановски нечего терять, он выходит на замену, он будет рубиться, будет драться. Он уже прознал стиль Махачева. Для Ислама это будет очень тяжелый бой, я ставлю вообще 50 на 50, несмотря на то, что букмекеры сделали Махачева фаворитом», — заявил Тарасов.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановски возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев объяснил, почему позволяет Хабибу жесткое общение с собой.

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