Дети Костомарова дали фигуристу прозвище из-за протезов

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров заявил, что дети дали ему прозвище из-за того, что он использует протезы. Слова Костомарова передает «Спорт-Экспресс».

«Первое время в больнице, когда я все это осознал, после всех лекарств — был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное: жена и дети. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня Папа Робот-3000. Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен оказался в реанимациям с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарова перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). После этого Костомаров долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля фигурист был выписан из больницы в Коммунарке. Он провел в больнице 175 суток.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, сможет ли Костомаров вернуться на лед.