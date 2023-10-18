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Легенду «Реала» Бензема обвинили в связях с террористической организацией

Глава МВД Франции Дарманен обвинил футболиста Бензема в связях с террористами

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире CNews заявил, что экс-футболист «Реала», а ныне игрок саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема связан с террористической организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России).

В своих соцсетях Бензема опубликовал пост, в котором поддержал жителей Газы после бомбардировки Израиля.

«Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, — заявил Дарманен.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки палестинского движения ХАМАС.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В чемпионате Саудовской Аравии Бензема провел семь матчей, забив три мяча.

Ранее Бензема обвинили в сотрудничестве с ХАМАС.

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Футбол. Чемпионат Франции
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