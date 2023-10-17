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Ничью сборной России против Кении не стали называть позорной

Экс-вратарь Чанов не считает позорной ничью сборной России с Кенией

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов заявил, что все рассчитывали на победу сборной России в матче против Кении. Его слова передает Legalbet.

«Сборная сыграла не так, как хотелось бы. Все рассчитывали на победу. Думаю, некоторым нашим игрокам эта мысль передалась, недооценили соперника. Но хоть вничью сыграли, и то нормально. Позорным назвать такой результат язык не поворачивается. Все-таки сумели перестроиться, прибавить и сравнять счет.

Но, конечно, такие опытные игроки как Джикия и Баринов, в таких ситуациях не имеют права ошибаться», — сказал Чанов.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Первый гол был забит на восьмой минуте Александром Соболевым. Затем африканцы дважды поразили ворота Ильи Помазуна. На 89-й минуте вышедший на замену Иван Обляков сумел восстановить равновесие.

12 октября россияне под руководством Валерия Карпина обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0.

С весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские встречи.

Ранее Валерию Карпину посоветовали определиться с составом сборной России.

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