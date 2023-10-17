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Фанатов не выпускают со стадиона после убийства террористом двух шведских болельщиков

Полиция не выпускает со стадиона фанатов после теракта перед футбольным матчем

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Полиция не выпускает болельщиков с брюссельского стадиона «Руа Бодуэн», на котором проходил отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией из-за террористического акта, в котором были убиты два шведских фаната, передает Sudinfo, со ссылкой на RTL.

«Власти изучают, как безопасно вывести болельщиков со стадиона. Фанатов будут эвакуировать с трибуны на трибуну. Кордон безопасности будет сопровождать сторонников на парковках. Это будет происходить шаг за шагом», — рассказали журналисты RTL.

Преступник начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар».

Теракт произошел перед началом матча. Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте забил швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие в счете.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Ранее игроки сборной Швеции отказались выйти на поле после террористической атаки на болельщиков.

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