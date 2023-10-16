Тело пропавшего 18-летнего футболиста нашли между вагонами поезда

Издание AS сообщило, что 16 октября было обнаружено безжизненное тело 18-летнего футболиста «Кордовы» Альваро Прието.

Отмечается, что тело спортсмена было обнаружено между двумя вагонами поезда, которые стояли под мостом на вокзале Санта-Хуста в Севилье. Футболиста обнаружил репортер Альберто Каталан во время записи утренних новостей.

«В «Кордове» cожалеют, что наш молодой футболиcт Альваро Прието найден мертвым. В cоответcтвии c пожеланием cемьи клуб ограничитcя только официальным заявлением. От имени клуба мы благодарим вcех за понимание в это тяжелое время и за проявление уважения, а также любви. Покойcя c миром, Альваро», — говорится в заявлении пресс-службы «Кордовы».

Прието пропал несколько дней назад. Его видели на вокзале, после этого он перестал выходить на связь. Сообщалось, что последними, кто видел испанца, были работники железнодорожной станции, которые попросили его покинуть территорию вокзала, когда он попытался выйти на рельсы, минуя несколько подземных туннелей.

Ранее звезда «Реала» назвал лучшего футболиста в истории.