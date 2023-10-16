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Судья марафонов развеял миф о пользе пива после пробежки

Судья марафонов Саветников призвал пить безалкогольное пиво после пробежки

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Shutterstock

Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о пользе употребления пива после забега для восстановления водно-солевого баланса. Однако спортсмен отметил, что с этой задачей может справиться безалкогольный напиток.

«Крупные производители пива выступают спонсорами на соревнованиях, но продвигают таким образом именно безалкогольный напиток — а он вполне может восполнить водно-солевой баланс в организме», — отметил Саветников.

При этом судья Московского марафона призвал не увлекаться алкогольными напитками.

«Бег и алкоголь — сложная тема. И если посмотреть на профессиональных атлетов, то они стараются соблюдать жесткий режим и не употреблять спиртные напитки в периоды сложных тренировок», — сказал эксперт.

Саветников призвал активно пить воду — как до тренировки, так и в процессе. В ходе забега на длинные дистанции организм может терять несколько литров воды, из-за чего кровь становится гуще, и увеличивается нагрузка на сердце, которому сложнее перекачивать кровь такой консистенции.

Также спортсмен теряет соли — по большей части магний, калий и натрий, что может привести к судорогам в мышцах.

По этой причине после пробежки необходимо восстановить весь потерянный запас воды и соли в организме, для чего будет лучше выпить изотоник — спортивный напиток с солями.

Ранее судья марафонов заявил о вреде кофе перед пробежкой.

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