Российский хоккеист признан третьей звездой матча «Оттавы» и «Тампы»

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко замкнул тройку лучших хоккеистов по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«Оттава» на своей площадке одержала победу со счетом 5:2.

Тарасенко забросил в поединке дебютную шайбу за «Оттаву», с которой заключил контракт летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы «Оттавы».

Первой звездой поединка был признан американский нападающий Брэди Ткачук, который оформил дубль. Вторым стал Жозеф — его гол стал победным, он вывел «Сенаторз» вперед при счете 2:2.

В матче отличился еще один российский игрок — защитник Артем Зуб. Он выступил в роли ассистента для Ткачука, забросившего четвертую шайбу «Оттавы». Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче приняли, однако не сумели отличиться результативными действиями. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский на матч заявлен не был.

Ранее в США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ.