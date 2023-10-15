Футболист сборной Дании сравнил матч с Казахстаном с игрой против Сан-Марино

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен поделился мнением о победе над сборной Казахстана в отборе к Евро-2024, сравнив эту игру с матчем против Сан-Марино, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это было немного похоже на игру с Сан-Марино. Когда мы забили гол, мы стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать это длительное время», — сказал Эриксен.

Дания победила со счетом 3:1. В составе датчан точными ударами отметились Йонас Винд, а также Роберт Сков, который оформил дубль. За Казахстан мяч забил Ян Вороговский.

В турнирной таблице своей отборочной группы Дания занимает второе место, набрав 16 очков. Казахстан располагается на четвертой строчке, имея в активе 12 баллов.

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Ранее сборная России в результативном матче обыграла бразильскую команду.