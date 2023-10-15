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Футболист сборной Дании сравнил матч с Казахстаном с игрой против Сан-Марино

Игрок сборной Дании Эриксен о матче с Казахстаном: это было похоже на Сан-Марино

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Reuters

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен поделился мнением о победе над сборной Казахстана в отборе к Евро-2024, сравнив эту игру с матчем против Сан-Марино, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это было немного похоже на игру с Сан-Марино. Когда мы забили гол, мы стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать это длительное время», — сказал Эриксен.

Дания победила со счетом 3:1. В составе датчан точными ударами отметились Йонас Винд, а также Роберт Сков, который оформил дубль. За Казахстан мяч забил Ян Вороговский.

В турнирной таблице своей отборочной группы Дания занимает второе место, набрав 16 очков. Казахстан располагается на четвертой строчке, имея в активе 12 баллов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России в результативном матче обыграла бразильскую команду.

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