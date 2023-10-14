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Два результативных балла Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Филадельяию»

Две передачи Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

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John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/Reuters

В Оттаве состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джейкоб Чикран (дубль), Брэди Ткачук (дубль) и Джейк Сандерсон. Российский форвард Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. За «Филадельфию» забили Трэвис Конекни и Кэмерон Йорк.

Тарасенко подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз».

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах.

24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Новый сезон НХЛ начался 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что для Тарасенко будет сложно вернуться в Россию.

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Хоккей. НХЛ
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