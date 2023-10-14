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Российский хоккеист рассказал о грязи и бездомных в американском городе

Хоккеист «Локомотива» Симашев назвал Нэшвилл грязным городом

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NHL

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев, который на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был выбран клубом «Аризон Койотс», поделился впечатлениями от США. Его слова передает Sport24.

«В Финиксе был буквально несколько дней, кроме арены и отеля ничего не видел. Нэшвилл – классный город, но только грязный, много бездомных. Майами – очень контрастный город, есть и классные острова, где стоят майбахи, гелики и дома на океане, и есть центр города с бездомными», — сказал Симашев.

Игрока ярославского «Локомотива» Симашева выбрали на драфте в первом раунде под шестым номером. Он стал первым из задрафтованных россиян. Всего в первом раунде драфта было выбрано четыре российских хоккеиста, а в общей сумме за весь драфт — 19 игроков.

В минувшем сезоне Симашев провел за «Локомотив» 18 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Симашев провел 16 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Симашев заявил, что в Северной Америке нет предвзятого отношения к российским спортсменам.

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Хоккей. КХЛ
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