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Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Фигуристка Петросян стала первой после коротких прокатов на Гран-при России

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян захватила лидерство после коротких программ в женском одиночном катании на этапе Гран-при России, который проходил в Уфе.

Спортсменка за свое выступление набрала 84,38 балла, исполнив в программе тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Петросян занимается в группе у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

На второй строчке оказалась Анна Фролова, которая занимается в группе у Евгения Рукавицына, она получила 73,39 балла. В своей программе фигуристка чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Замкнула тройку лучших Елизавета Куликова, ее оценка составила 65,64 балла. В своем прокате она выполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе.

Произвольные программы в женском одиночном катании фигуристки покажут 15 октября, в воскресенье. Соревнования начнутся в 14:30 по московскому времени.

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