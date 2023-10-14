Названо самое принципиальное дерби в футболе

Аргентинское противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» признано главным дерби в футболе по версии FourFourTwo. Британский журнал составил рейтинг главных футбольных дерби.

«По накалу страстей, колориту, атмосфере и глубокой враждебности не сравнится ничто», — говорится об аргентинском суперкласико. На втором месте дерби двух клубов из шотландского Глазго «Селтик» — «Рейнджерс», на третьем — противостояние испанских «Реала» и «Басрелоны».

Первая десятка списка из 32 крупнейших и наиболее принципиальных дерби включает:

1. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорc» (Аргентина);

2. «Cелтик» – «Рейнджерc» (Шотландия);

3. «Реал» – «Барcелона» (Иcпания);

4. «Фенербахче» – «Галатаcарай» (Турция);

5. «Боруccия» Дортмунд – «Шальке» (Германия);

6. «Манчеcтер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия);

7. «Рома» – «Лацио» (Италия);

8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет);

9. «Марcель» – «ПCЖ» (Франция);

10. «Милан» – «Интер» (Италия).

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