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Российская фигуристка опубликовала фото в платье с глубоким вырезом

Фигуристка Скопцова выложила фото в платье с глубоким вырезом

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lenok_radionova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елена Скопцова опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она запечатлена в солнцезащитных очках и длинном черном платье с глубоким вырезом. На ноги фигуристка надела босоножки, а в ушах у нее большие круглые серьги.

Радионова, которая сейчас работает тренером, 31 декабря 2022 года объявила о помолвке с игроком московского ЦСКА Константином Кучаевым, который сделал ей предложение во время совместного отдыха. Пара сыграла свадьбу в июне. Фигуристка и футболист встречаются на протяжении нескольких лет, объявив публично о своих отношениях в марте 2020 года.

24-летняя Радионова имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата Европы. В 2015 году Радионова смогла победить на чемпионате России.

В 2013 году Радионова стала мастером спорта России международного класса. Спортсменка была постановщиком церемоний открытия и закрытия на международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в 2019 году.

Официально Радионова объявила о завершении спортивной карьеры 22 сентября 2020 года.

Ранее российская пловчиха показала фото в купальнике.

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