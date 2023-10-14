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Малкин стал первой звездой матча против «Вашингтона»

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин стал первой звездой матча против «Вашингтона»

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Charles LeClaire/Reuters

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Питтсбурга».

Малкин отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Второй и третьей звездами стали также игроки «Пингвинз» Сидни Кросби (2+0) и Джейк Гюнцель (0+2).

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции.

Ранее Фанаты «Вашингтона» встретили Овечкина овациями.

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Хоккей. НХЛ
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