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Фанаты сборной Англии освистали Хендерсона за трансфер в Саудовскую Аравию

Фанаты сборной Англии освистали Хендерсона за переход в «Аль-Иттифак»

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Reuters

Фанаты сборной Англии освистали капитана национальной команды Джордана Хендерсона, когда он уходил на замену в товарищеском матче со сборной Австралии (1:0), передает Goal.

Фанаты свистом выразили недовольство тем, что Хендерсон уехал из Английской премьер-лиги (АПЛ) в саудовский «Аль-Иттифак».

В летнее трансферное окно в саудовские команды перешли Карим Бензема, Садио Мане, Фабиньо, Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Рияд Марез, Джордан Хендерсон, Н'Голо Канте и другие известные игроки. В декабре 2022 года контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» занимает седьмое место, набрав 17 очков. Тренирует команду легенда английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Хендерсон провел за «Аль-Иттифак» восемь матчей, отдав четыре голевые передачи.

В следующем туре «Аль-Иттифак» сыграет против «Аль-Рияда». Встреча состоится 22 октября в 18.00 по московскому времени.

Ранее президент «Барселоны» раскритиковал перешедших в саудовские клубы футболистов.

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