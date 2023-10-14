Мбаппе обошел Платини по забитым мячам за сборную Франции

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе обошел легендарного футболиста Мишеля Платини по забитым мячам за сборную Франции.

Мбаппе отметился дублем в матче против Нидерландов, что позволило Франции одержать победу со счетом 2:1.

Теперь у Мбаппе 42 гола за сборную Франции. По этому показателю он вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Сборная Франции вышла на чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года во Франции.

Французы являются двукратными чемпионами Европы. Победить в турнире им удавалось в 1984 и 2000 годах. В 2016 году Франция уступила Португалии в финале Евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в шести матчах, отметившись семью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром Лиги 1.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Ранее Мбаппе подвергся критике за свой образ жизни.