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Экс-форвард «Спартака» оценил обмен Рендулича из «Сочи»

Экс-форвард «Спартака» Рыбин заявил, что «Сочи» не хотел обменивать Рендулича

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Рыбин в интервью Legalbet заявил, что хоккейный клуб «Сочи» не был заинтересован в обмене хорватского нападающего Борна Рендулича в петербургский СКА.

По его мнению, черноморцы хотели сохранить форварда в своей команде, но им это не удалось.

«Он был лидером в сочинской команде, с ним не хотели расставаться, мы все это прекрасно понимаем. Заиграет ли он в СКА? Посмотрим. Пока для нашей лиги он не топовый хоккеист, давайте подождем. В СКА и так перебор хороших игроков, и плюс теперь Рендулич. У них шикарный состав, надо просто сыграться», — заявил Рыбин.

После 17 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 сочинцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 23 очка.

Ранее защитник «Спартака» Егор Зайцев заявил, что слушает Linkin Park перед играми.

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