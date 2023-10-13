Божович предположил, чем займется Дзюба после карьеры: может, в порнухе будет

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии Sport24 высказал мнение о том, чем будет заниматься форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба после завершения карьеры.

«Кем вижу Дзюбу после окончания карьеры? Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет», — заявил специалист.

Дзюба и Божович вместе работали в «Ростове», выиграв Кубок России в сезоне-2013/14. Позднее футболист перешел из петербургского «Зенита» в аренду в тульский «Арсенал», который тоже возглавлял черногорский тренер.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Форвард подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Божович раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке.