Известный боец Шлеменко объяснил отказ Оливейры от боя с Махачевым на UFC 294

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что снятие бразильца Чарльза Оливейры с боя против российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева связано вовсе не с опасениями проиграть, а наоборот — со стремлением увеличить свои шансы на победу над ним. Его слова приводит RT.

«Скорее всего, у него возникли определенные проблемы, а он жаждет подойти к сражению с россиянином в оптимальных кондициях. Что касается его спарринга за десять дней до схватки и рассечения, я сам попадал в схожие ситуации. От подобного полностью себя застраховать невозможно», — заявил Шлеменко.

Вместо Оливейры с Махачевым подерется австралийский боец Алекс Волкановски. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее глава UFC объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски.