Известный промоутер назвал бой с Волкановски серьезным испытанием для Махачева

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов назвал элитным предстоящий бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российского бойца Ислама Махачева с представителем Австралии Алексом Волкановски на турнире промоушена под номером 294. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что для Махачева это серьезное испытание. Волкановски имеет репутацию человека, который натренирован в любое время и мотивирован побеждать. Я переживаю за Ислама и желаю ему победы», — сказал Хрюнов.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее глава UFC объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски.