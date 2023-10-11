Боец UFC Оливейра отказался от боя с Махачевым

В главном событии турнира UFC 294 вместо бразильского бойца Чарльза Оливейры с россиянином Исламом Махачевым реванш проведет австралиец Александр Волкановски. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Отмечается, что замена произошла из-за отказа Оливейры. Он получил травму. Турнир пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Махачев 22 октября 2022 года уже встречался с бразильцем в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул.

12 февраля Ислам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Оливейра свой последний бой провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал южноамериканский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

Волкановски 9 июля победил мексиканца Яира Родригеса и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. На счету австралийского бойца 26 побед в 28 поединках.

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