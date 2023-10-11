Быстров заявил, что Азара погубил мадридский «Реал»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» выразил мнение, что бельгийского форварда Эдена Азара погубил мадридский «Реал».

«Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И все, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять. Все уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», — заявил Быстров.

10 октября Азар объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне 32-летний бельгиец разорвал контракт с «Реалом», за который выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Также он известен по игре за французский «Лилль» и английский «Челси». В футболке национальной команды хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

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