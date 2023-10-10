Промоутер Хрюнов заявил, что у Оливейры есть шансы в поединке с Махачевым

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что у бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльза Оливейры будут шансы в поединке с россиянином Исламом Махачевым, передает Legalbet.

«Махачев — суперзвезда, бои которого хотят увидеть миллионы. Желаю ему победы в этом поединке. Есть ли шансы у Оливейры? Если ему изменить подготовку, то не будет отставать», — сказал Хрюнов.

Махачев 22 октября 2022 года встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул. Махачев и Оливейра проведут ответный поединок на турнире UFC 294 21 октября.



Оливейра свой последний поединок провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал бразильский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

Ранее американец обвинил Хабиба и Махачева в махинациях с допингом.