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Регбист Артемьев о медийности Дзюбы: ошибки совершают все

Регбист Артемьев о Дзюбе: никто не безгрешен

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший регбист ЦСКА Василий Артемьев высказался о медийности футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, заявив, что не будет никого осуждать, передает Metaratings.

«Я не завидую, ни в коем случае никого не осуждаю. Каждый спортсмен выбирает свой путь. Ошибки совершают все люди, осуждать кого-то за ошибки мы права не имеем. Никто не безгрешен», — сказал Артемьев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах. Дзюба не забивал с 3 сентября — его безголевая серия насчитывает пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны.

«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 баллов.

Ранее тренер «Локомотива» ответил на вопрос об игровой форме Дзюбы.

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