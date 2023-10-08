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«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Пари НН» забил два безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Пари НН» принимал самарские «Крылья Советов». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

На 13-й минуте счет открыл футболист хозяев Эдгар Севикян. В добавленное ко второму тайму время Зе Турбо удвоил преимущество нижегородцев и установил окончательный счет.

Таким образом, «Пари НН» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. «Крылья Советов» располагаются на второй строчке, набрав 21 балл.

В следующем матче «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Крылья Советов» в матче 12-го тура встретятся с петербургским «Зенитом». Игра состоится также 22 октября. Начало матча запланировано на 16:30 мск.

Ранее игрок «Спартака» рассказал о настрое перед дерби с ЦСКА.

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