Булыкин дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает результативной игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА.

После 10 туров в активе обеих команд по 16 очков в турнирной таблице чемпионата России.

«Я жду хорошей игры — и одним, и вторым нужны очки, нужна победа. Особенно «Спартаку», после проигранного матча в Самаре они приложат все усилия, чтобы выиграть. ЦСКА тоже нужны очки, поэтому в матче этих двух топовых жду результативной игры, ничьи со счетом 2:2. И те, и те хорошо играют в атаке, дают играть соперникам, нас ждет открытый футбол, не такой осторожный, как обычно бывает в дерби, где команды бояться лишний раз ошибиться. Акцент будет смещен на атаку, мы увидим красивую игру с множеством голов», — заявил Булыкин.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал «Локомотив» топ-командой после вырванной ничьи с «Уралом».