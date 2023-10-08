Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Экс-игрок Булыкин предсказал результативную ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

close
100%
Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает результативной игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА.

После 10 туров в активе обеих команд по 16 очков в турнирной таблице чемпионата России.

«Я жду хорошей игры — и одним, и вторым нужны очки, нужна победа. Особенно «Спартаку», после проигранного матча в Самаре они приложат все усилия, чтобы выиграть. ЦСКА тоже нужны очки, поэтому в матче этих двух топовых жду результативной игры, ничьи со счетом 2:2. И те, и те хорошо играют в атаке, дают играть соперникам, нас ждет открытый футбол, не такой осторожный, как обычно бывает в дерби, где команды бояться лишний раз ошибиться. Акцент будет смещен на атаку, мы увидим красивую игру с множеством голов», — заявил Булыкин.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал «Локомотив» топ-командой после вырванной ничьи с «Уралом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий