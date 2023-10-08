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Глушаков назвал проблему «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Глушаков о «Спартаке»: не вижу, чтобы «Спартак» бился, брал харизмой

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что у красно-белых нет лидера на поле. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой — других.

В последние несколько лет не вижу, чтобы «Спартак» бился, брал харизмой. Все как‑то рядышком. Пыль в глаза, как говорится. Если в команде нет коллектива, ничего не получится», — сказал Глушаков.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем команды имеют по 16 набранных очков. В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

ЦСКА впервые за пять матчей чемпионата смог одержать победу. Армейцы обыграли «Балтику» со счетом 1:0.

Ранее экс-советник Федуна заявил, что у «Спартака» нет желания побеждать.

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