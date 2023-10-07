Один из самых титулованных тренеров в истории верит, что возглавит саудовский клуб

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью заявил, что верит в то, что будет работать в лиге Саудовской Аравии. Его слова передает Corriere dello Sport.

«Сейчас я в «Роме», я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — сказал Моуринью.

В апреле сообщалось, что Моуриньо получил два предложения из Саудовской Аравии на €120 млн.

Моуриньо дважды становился победителем Лиги чемпионов, возглавляя «Порту» и «Интер». Также тренер работал в мадридском «Реале», лондонском «Челси», «Манчестер Юнайте» и «Тоттенхэме».

Ранее экс-футболист сборной России рассказал о нелюбви к тренеру Моуриньо.