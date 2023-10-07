Боец UFC о концерте Басты в Махачкале: здесь своих клоунов хватает

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов негативно отнесся к проведению концерта рэпера Басты в Махачкале. Слова Буллета передает «Спорт-Экспресс».

«Пару его песен слушал. Даже не знаю, какие у него песни. Я не слежу за его творчеством. Так, кто знает, те могут высказаться. А так что я сейчас буду говорить? Вообще здесь своих хватает всяких персонажей, всяких клоунов...

Мне не нравится, когда мужчина свои связки напрягает, пляшет перед такой аудиторией и какие-то мелодичные песни поет, про любовь, смазливые песни, от которых плакать хочется... Для меня это чуждо», — сказал Буллет.

Магомедов подписал контракт с UFC в 2023 году. Он является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Также Магомедов имеет звание мастера спорта по тайскому боксу. 21 октября в Абу-Даби Буллет встретится с бразильцем Бруно Силвой в рамках турнира UFC 294.

Ранее Магомедов заявил, что не хочет быть суперзвездой как Хабиб Нурмагомедов.