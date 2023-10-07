Уроженка России признана лучшим молодым спортсменом Европы

Представляющая Германию гимнастка Дарья Варфоломеева и турецкий пловец Кузей Тунчелли стали лауреатами премии имени Петра Нуровского как лучшие молодые спортсмены по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Премия вручалась на генеральной ассамблее ЕОК в турецком Стамбуле. Тунчелли и Варфоломеева набрали одинаковое количество голосов, поэтому награда впервые была вручена сразу двум спортсменам.

На чемпионате мира — 2023 по художественной гимнастике, который прошел в испанской Валенсии, уроженка Барнаула завоевала четыре золотые медали во всех индивидуальных упражнениях, выиграла в личном многоборье, а также в составе сборной Германии стала второй в командных соревнованиях. 16-летняя гимнастка является чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой мира. Она переехала в Германию в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

16-летний Тунчелли одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров в 2023 году на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее рекордсмен мира заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.