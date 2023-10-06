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Российский футболист Бакаев отдал первую голевую передачу за эмиратскую команду

Россиянин Бакаев отдал голевую передачу за «Аль-Вахду» в матче с «Баниясом»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В эти минуты в Абу-Даби проходит матч пятого тура чемпионата ОАЭ между «Баниясом» и «Аль-Вахдой». Идет второй тайм. Счет 1:0 в пользу «Аль-Вахды».

На 25-й минуте счет в матче открыл Факундо Круспски. Ему ассистировал российский полузащитник Зелимхан Бакаев. Это первое результативное действие Бакаева в его новом клубе.

В случае победы «Аль-Вахда» поднимется на четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

Бакаев в сентябре 2023 года перешел в «Аль-Вахду» из петербургского «Зенита» на правах аренды. Бакаев играет за «Зенит» с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне РПЛ россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом. В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Бакаев вряд ли вернется в Россию.

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