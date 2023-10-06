Мостовой: у меня нет амбиций стать тренером

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил свои перспективы стать профессиональным тренером. Его слова передает «Советский спорт».

«Я не в том возрасте чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции. Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь, что будет через неделю, месяц, год. У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Большая часть карьеры Мостового прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте». В чемпионате Советского Союза Мостовой выступал за московский «Спартак».

Ранее главный тренер и генеральный директор раменского футбольного клуба «Леон-Сатурн» Роман Широков заявил, что Мостовой отказался работать в клубе помощником Олега Кононова, который тогда возглавлял подмосковную команду.