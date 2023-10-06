Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали об отношении болельщиков к российским футболистам

Спортдир «Гавра» Бодмер: французские болельщики в восторге от Кузяева

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал, как болельщики реагируют на выступление российского полузащитника Далера Кузяева за команду. Слова Бодмера передает Sport24.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Болельщики его просто обожают!» — сказал Бодмер.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Также Кузяев вместе с полузащитником «Монако» Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

Ранее Бодмер заявил, что в команде довольны Кузяевым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий