Во Франции рассказали об отношении болельщиков к российским футболистам

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал, как болельщики реагируют на выступление российского полузащитника Далера Кузяева за команду. Слова Бодмера передает Sport24.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Болельщики его просто обожают!» — сказал Бодмер.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Также Кузяев вместе с полузащитником «Монако» Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

Ранее Бодмер заявил, что в команде довольны Кузяевым.