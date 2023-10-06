Костомаров показал тренировки на протезах на лестнице

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал, как занимается на протезах на лестнице. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

На кадрах 46-летний cпортcмен в быcтром темпе поднимаетcя по леcтнице, перешагивая через одну cтупеньку. «Хочу cкоро через две шагнуть», — отметил Коcтомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

Ранее Костомаров написал первое слово в своей «новой жизни».