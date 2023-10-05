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«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Дубль и ассист Радулова принесли «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ

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Global Look Press

Сегодня, 5 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча, прошедшая на «Татнефть Арене» в Казани, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (ОТ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Журавлев, Александр Радулов (дубль), Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. Отметим, что Радулов также сделал одну результативную передачу. За «Авангард» забили Владимир Ткачев (дубль), Рид Буше и Либор Шулак.

Таким образом, «Ак Барс» за 14 матчей заработал 19 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» занимает шестое место на Востоке, набрав 16 баллов за 13 матчей.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с владивостокским «Адмиралом». Игра состоится 8 октября. Омский клуб 7 октября сыграет с челябинским «Трактором».

Ранее канадский хоккеист заявил о желании выйти на лед в качестве гражданина России.

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