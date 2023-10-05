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Директор «Гавра» оценил выступление Кузяева за команду

Спортивный директор «Гавра» Бодмер заявил, что в команде довольны Кузяевым

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Le Havre Athletic Club

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер поделился впечатлениями от игры российского полузащитника команды Далера Кузяева. Слова Бодмера передает Sport24.

«Мы очень довольны Кузяевым. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам на старте нынешнего сезона. В Лиге 1 есть очень много очень хороших футболистов, и у Далера есть потенциал стать одним из них. Кузяев очень быстро учит французский язык. Сейчас он уже почти все понимает и с каждым днем говорит все лучше и лучше», — сказал Бодмер.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Также Кузяев вместе с полузащитником «Монако» Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

Ранее экс-футболист Егор Титов призвал футболистов из РПЛ убегать в Европу.

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