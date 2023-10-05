Директор «Гавра» оценил выступление Кузяева за команду

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер поделился впечатлениями от игры российского полузащитника команды Далера Кузяева. Слова Бодмера передает Sport24.

«Мы очень довольны Кузяевым. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам на старте нынешнего сезона. В Лиге 1 есть очень много очень хороших футболистов, и у Далера есть потенциал стать одним из них. Кузяев очень быстро учит французский язык. Сейчас он уже почти все понимает и с каждым днем говорит все лучше и лучше», — сказал Бодмер.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Также Кузяев вместе с полузащитником «Монако» Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

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