Легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым игрокам «бежать» за границу

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о словах экс-капитана «Спартака» Егора Титова, призвавшего молодых футболистов «бежать» в зарубежные чемпионаты при первой возможности. Пономарев заявил «Газете.Ru», что они должны уезжать лишь по достижении определенного возраста и при наличии хорошего предложения.

«Нужно ребят держать до тех пор, пока их не пригласят в хорошую команду. Я придерживаюсь мнения, что ребята воспитываются в нашей футбольной школе — значит, какую-то часть времени они должны посвятить клубу, который их воспитал. В 23-24 года можно уходить, если тебя приглашают.

«Бежать»? Ни в коем случае. Как так? Шоу-бизнес бежит — пускай бегут. А куда бежать футболистам? Сначала пусть вырастут, потом их пригласят в приличную команду — и пожалуйста, поезжай и играй. Как молодые побегут, кто их туда возьмет? За это нужно деньги платить. Теннисисты уходят за границу, там играют, нанимают себе тренеров и повышают мастерство. Кто будет платить за футболистов? Папа с мамой? Пусть они играют здесь до 23 лет, повышают уровень, а потом — да на все четыре стороны, разве кто-то не пускает?» — выразил мнение Пономарев.

Ранее тренер Гладилин поддержал Титова.