Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым игрокам «бежать» за границу

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что футболисты не должны бежать из России

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о словах экс-капитана «Спартака» Егора Титова, призвавшего молодых футболистов «бежать» в зарубежные чемпионаты при первой возможности. Пономарев заявил «Газете.Ru», что они должны уезжать лишь по достижении определенного возраста и при наличии хорошего предложения.

«Нужно ребят держать до тех пор, пока их не пригласят в хорошую команду. Я придерживаюсь мнения, что ребята воспитываются в нашей футбольной школе — значит, какую-то часть времени они должны посвятить клубу, который их воспитал. В 23-24 года можно уходить, если тебя приглашают.

«Бежать»? Ни в коем случае. Как так? Шоу-бизнес бежит — пускай бегут. А куда бежать футболистам? Сначала пусть вырастут, потом их пригласят в приличную команду — и пожалуйста, поезжай и играй. Как молодые побегут, кто их туда возьмет? За это нужно деньги платить. Теннисисты уходят за границу, там играют, нанимают себе тренеров и повышают мастерство. Кто будет платить за футболистов? Папа с мамой? Пусть они играют здесь до 23 лет, повышают уровень, а потом — да на все четыре стороны, разве кто-то не пускает?» — выразил мнение Пономарев.

Ранее тренер Гладилин поддержал Титова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий