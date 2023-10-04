Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА назвал команду-преображение в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал «Оренбург» наиболее преобразившейся командой РПЛ

close
100%
«ФК «Оренбург»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Оренбург» можно считать командой-преображением текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, после смены Иржи Ярошика на Давида Деограсию поволжский клуб сумел одержать две яркие победы над «Локомотивом» и «Зенитом».

«Оренбург» после неудачного старта сменил тренера и заиграл в отличный комбинационный футбол, похожий на тот, что был при Марцеле Личке. Появился результат, футболисты доигрались до того, что обыграли «Зенит» дома. С учетом того, что в гостях был обыгран «Локомотив», можно положительно оценить работу Деограсии, команда преобразилась. Еще бы усиления команде, чтобы не такой сильный был разброс по результатам, и все будет хорошо» — заявил Масалитин.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Голами отметились Густаво Мантуан, а у победителей — Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий