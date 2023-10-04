Ветеран ЦСКА назвал команду-преображение в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Оренбург» можно считать командой-преображением текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, после смены Иржи Ярошика на Давида Деограсию поволжский клуб сумел одержать две яркие победы над «Локомотивом» и «Зенитом».



«Оренбург» после неудачного старта сменил тренера и заиграл в отличный комбинационный футбол, похожий на тот, что был при Марцеле Личке. Появился результат, футболисты доигрались до того, что обыграли «Зенит» дома. С учетом того, что в гостях был обыгран «Локомотив», можно положительно оценить работу Деограсии, команда преобразилась. Еще бы усиления команде, чтобы не такой сильный был разброс по результатам, и все будет хорошо» — заявил Масалитин.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Голами отметились Густаво Мантуан, а у победителей — Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара».