Журова считает, что Томас Бах не хочет заниматься юношескими Играми

Депутат Государственной думы Светлана Журова, выигравшая в свое время золото Олимпийских игр Турина-2006 в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» сказала, что на президента МОК Томаса Баха оказывается давление из-за ситуации с возможным возвращением российских спортсменов к международным стартам.

«На него, видимо, тоже оказывают давление, так как юношеские Игры – это все-таки не совсем прямое назначение работы Международного олимпийского комитета. МОК занимается взрослыми Играми. Юношеские игры, на минуточку, инициатива России и тогда еще работавшего мэром Москвы Лужкова. И только потом они получили официальный статус. Для нас это было важно, потому что мы большое внимание уделяем детско-юношескому спорту. Вот нашу мотивацию сейчас и решили снизить. Ну а для Баха важно не нарушать Олимпийскую хартию, но там про детей ничего не написано, так что напрямую он ее этим запретом и не нарушает. Это для МОК побочные соревнования, на которые он в итоге согласился. Допускаю, их и проводить-то накладно, потому что страны не стоят в очереди, чтобы это организовать. Экономически проводить такие соревнования очень затратно. Тут тоже есть нюансы», — считает Журова.

Международный олимпийский комитет заявил, что ни один спортсмен в нейтральном статусе еще не квалифицировался на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут зимой 2024 года в Южной Корее. В то же время в МОК опровергли, что российские спортсмены не смогут выступить на этих Играх ни при каких обстоятельствах.

Ранее в Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России.