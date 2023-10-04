Игрок «Динамо» о словах Карпина: не согласен, возможно, он сказал это на эмоциях

Новичок «Динамо» Луис Чавес выразил несогласие с мнением главного тренера «Ростова» Валерия Карпина касательно интенсивности в чемпионате России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в Катаре лига намного слабее РПЛ. Тут даже никакого сравнения быть не может. Скорее всего, Карпин произнес эти слова, чтобы раззадорить футболистов.

В РПЛ нет проблем с интенсивностью. Все футболисты качественные, постоянно прессингуют», — сказал Чавес.

Карпин заявил, что интенсивность футбола в исполнении сборной Катара не уступает «Зениту», а российским игрокам нужно уезжать в Европу.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает седьмое место. Чавес провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. Лидирует в чемпионате «Краснодар». Следом за ним расположились «Крылья Советов». «Локомотив» замыкает тройку лидеров.

4 октября «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Кубке России.

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