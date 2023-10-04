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В «Локомотиве» заявили, что игроки получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что футболисты команды получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Правда ли, что у команды были повышенные премиальные за победу над «Зенитом»? Определенное увеличение произошло», — сказал Нагорных.

«Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2 на своем поле в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги, хотя вел после первого тайма — 1:0. До того команда Сергея Семака только в серии пенальти обыграла грозненский «Ахмат» в матче Кубка России (3:3), где по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, а потом упустила преимущество. В матче 10-го тура РПЛ петербургская команда проиграла «Оренбургу» со счетом 1:3.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ.

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