В «Локомотиве» заявили, что игроки получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что футболисты команды получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Правда ли, что у команды были повышенные премиальные за победу над «Зенитом»? Определенное увеличение произошло», — сказал Нагорных.

«Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2 на своем поле в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги, хотя вел после первого тайма — 1:0. До того команда Сергея Семака только в серии пенальти обыграла грозненский «Ахмат» в матче Кубка России (3:3), где по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, а потом упустила преимущество. В матче 10-го тура РПЛ петербургская команда проиграла «Оренбургу» со счетом 1:3.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ.