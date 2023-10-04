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Экс-футболист ЦСКА: «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ

Ветеран ЦСКА Масалитин считает, что «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что петербургский «Зенит» и дальше будет терять очки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» и дальше будет терять очки? Естественно. И хорошо, что соперники этим пользуются и заставляют «Зенит» играть весь матч. Но питерцы пока включаются только на какой-то отрезок, за 15-20 минут добиваются результата и потом хотят на мастерстве доиграть. За это они были наказаны «Рубином», «Динамо», «Локомотивом», «Оренбургом», — сказал Масалитин.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Голами отметились Густаво Мантуан, а у победителей — Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

«Спартак» в своем матче был разгромлен «Крыльями Советов» 0:4. Для команды Гильермо Абаскаля это четвертое поражение в сезоне.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует, набрав 24 очка. На три очка меньше у «Крыльев Советов».

Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России.

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