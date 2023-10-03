Футболист «Ахмата» Быстров: пока не играю, но никакой травмы у меня нет

Казахстанский футболист грозненского «Ахмата» Марат Быстров в комментарии Legalbet.kz рассказал о готовности помочь своей национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы — 2024 с Данией и Финляндией.

«У меня все хорошо. Да, в клубе я пока не играю, но никакой травмы у меня нет. Сейчас вот у нас на Кубок игра 4 октября с «Крыльями Советов», но этот матч я пропущу, потому что с «Зенитом» получил красную карточку в кубковой встрече. Планирую и приеду в сборную Казахстана на октябрьские отборочные матчи. В основном списке я же есть. Так что все нормально», — рассказал защитник.

В текущем сезоне Быстров провел за российский клуб пять матчей во всех турнирах. «Ахмат» после 10 туров набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Ахмат» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 8 октября.

В активе 31-летнего защитника 21 игра за сборную Казахстана.

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