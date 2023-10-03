Стало известно, сколько игроки «Оренбурга» получили за победу над «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о премиальных, которые получили игроки команды за победу над «Зенитом». Его слова передает РИА Новости.

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся — 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», — сказал Андреев.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Эта победа над «Зенитом» стала первой в истории «Оренбурга». Всего команды провели друг с другом девять матчей, семь из которых завершились победой сине-бело-голубых.

Это поражение отбросило «Зенит» на четвертое место, а «Оренбург» смог покинуть зону стыковых матчей.

Ранее экс-игрок «Зенита» назвал тревожным отставание клуба в таблице РПЛ.