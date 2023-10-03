Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько игроки «Оренбурга» получили за победу над «Зенитом»

В «Оренбурге» заявили, что дополнительных премий не было за победу над «Зенитом»

close
100%
«ФК «Оренбург»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о премиальных, которые получили игроки команды за победу над «Зенитом». Его слова передает РИА Новости.

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся — 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», — сказал Андреев.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Эта победа над «Зенитом» стала первой в истории «Оренбурга». Всего команды провели друг с другом девять матчей, семь из которых завершились победой сине-бело-голубых.

Это поражение отбросило «Зенит» на четвертое место, а «Оренбург» смог покинуть зону стыковых матчей.

Ранее экс-игрок «Зенита» назвал тревожным отставание клуба в таблице РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий