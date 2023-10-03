Экс-футболист Зырянов: «Зениту» вообще без разницы на развитие других

Бывший игрок «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о гегемонии сине-бело-голубых. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Мне кажется, «Зениту» вообще без разницы на развитие других клубов. Задача побеждать — и все. Во всех турнирах, во всех видах спорта: волейбол, баскетбол, женский футбол. Гегемония? Выигрывает «Зенит» и выигрывает. Это было мое самое счастливое футбольное время. В те годы я попал в сборную, играл в «Зените». Конечно, я буду рад, если «Зенит» будет каждый год выигрывать чемпионство», — сказал Зырянов.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. За петербуржцев в начале встречи забил Густаво Мантуан. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. В текущем сезоне сине-бело-голубые уже проиграли три матча из 10.

В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака в четвертый раз стали чемпионами, потерпев всего два поражения.

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