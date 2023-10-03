Экс-нападающий «Спартака» не считает, что сейчас правильно увольнять Абаскаля

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко считает, что тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю нужно дать шанс. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера. Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.

Если «Спартак» хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА. Это будет шанс для Абаскаля реабилитироваться», — сказал Павлюченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака».