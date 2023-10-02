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Экс-игрок «Зенита»: в Новороссийске более культурные люди, чем в Петербурге

Тренер «Черноморца» Зырянов: в Новороссийске люди культурнее, чем в Петербурге

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ФК «Черноморец»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов сравнил жителей Новороссийска и Санкт-Петербурга, передает Sport24.

«Сколько в среднем раз за день меня узнают на улицах Новороссийска? Практически не узнают. Или делают вид, что не узнают. Здесь люди более культурные, чем в Петербурге, — если узнают, то не подходят», — сказал Зырянов.

Зырянов вместе с «Зенитом» завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также в составе петербургского клуба футболист три раза становился чемпионом России. Кроме того, в составе национальной команды России Зырянов стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008.

Зырянов возглавляет «Черноморец» с 2022 года. В турнирной таблице Первой лиги черноморцы занимают 15 место, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Зырянова сыграют на выезде с клубом «Ленинградец». Игра пройдет 8 октября.

Ранее Зырянов назвал причины своей успешной карьеры.

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